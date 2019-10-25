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Хомутинніка обрали президентом Всеукраїнської федерації гольфу

Новини » Спорт    25.10.2019 - 15:07
Хомутинніка обрали президентом Всеукраїнської федерації гольфу
Фото: Віталій Хомутиннік (з відкритих джерел)

Хомутиннік хоче вивести український гольф до світового рівня

Підприємця, власника Cascade Investment Fund Віталія Хомутинніка обрано президентом та головою правління Всеукраїнської федерації гольфу. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 25 жовтня, під час засідання правління Всеукраїнської федерації гольфу.

"Гольф дуже популярний вид спорту у всьому світі, наступного року вдруге за останні сто років змагання з гольфу проходитимуть на літніх Олімпійських іграх у Японії. Я ставлю за мету вивести український гольф до рівня світового. Авжеж сьогодні дуже важко наздогнати європейські краiни та США, тому будемо робити акцент на дитячому гольфі, щоб спортсмени мали змогу з юнацтва займатися у таких умовах аби потім ставати чемпіонами і гідно представляти Україну у світі", - сказав Віталій Хомутиннік.

Нагадаємо, Всеукраїнська федерація гольфу була створена у 1997 році, сьогодні має статус Національної спортивної федерації, співпрацює з Міжнародною федерацією гольфу, Європейською Асоціацією гольфу, організацією R&A.

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Новини України гольфВиталий Хомутынник
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