Хомутынник мог договориться с Зеленским о местах в списках на выборах Рады

Сопредседатель парламентской группы "Видродження" Виталий Хомутынник мог договориться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским о квоте на ряд мест в списке партии "Слуга народа" на выборах Верховной рады осенью 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разойтись по командам: как в Верховной раде начинают подготовку к парламентским выборам".

В частности, по словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, во время президентской кампании Хомутынник якобы оказывал поддержку Зеленскому.

"Взамен депутат якобы договорился о квоте на ряд мест в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. На фоне высоких рейтингов партии новоизбранного президента выборы по пропорциональной системе позволят Виталию Хомутыннику завести больше своих людей по спискам "Слуги народа" в следующий парламент, утверждают собеседники в депутатском корпусе", - указано в статье.

Источники утверждают, что сам Хомутыник в таком случае может пойти в парламент по спискам "Оппоблока" или "Оппозиционной платформы - За життя".

Отметим, Хомутынник в комментарии РБК-Украина опроверг информацию о финансировании кампании Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с нынешним президентом Петром Порошенко.

Как писало РБК-Украина, Зеленский рассчитывает на большинство в Верховной раде следующего созыва.