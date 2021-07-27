Хомчак уходит с должности командующего ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова .

"В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - заявил Никифоров.

Отметим, что Руслан Хомчак - генерал-полковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник Генерального штаба ВСУ. Служит в Вооруженных силах Украины с 1993 года. В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в Яворов во Львовской области, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.