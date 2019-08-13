Хомчак представил на Донбассе нового командующего штаба ООС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак представил нового командующего штаба операции Объединенных сил Владимира Кравченко личному составу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Представление состоялось в ходе рабочей поездки Хомчака на Донбасс 12 августа. Главнокомандующий ВСУ "выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Кравченко дальнейшем продолжит выполнять на высоком уровне важнейшая из задач, стоящая перед военными.

Хомчак также сообщил о назначении командующим Сухопутных войск ВСУ Александра Сирского.

Напомним, генерал-лейтенант Кравченко Владимир Анатольевич был назначен Командующим штаба ООС указом предизента от 5 августа 2019. До этого Кравченко занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Ранее пятый президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил (ООС) на Донбассе Александра Сирского.