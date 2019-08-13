Хомчак представив на Донбасі нового командувача штабу ООС

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак представив нового командувача штабу операції Об'єднаних сил Володимира Кравченка особовому складу. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Представлення відбулося у ході робочої поїздки Хомчака на Донбас 12 серпня. Головнокомандувач ЗСУ "висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі із генерал-лейтенантом Кравченком надалі продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань", яке стоїть перед військовими.

Хомчак також повідомив про призначення командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Кравченко Володимир Анатолійович був призначений Командувачем штабу ООС указом предизента від 5 серпня 2019. До цього Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше п'ятий президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі Олександра Сирського.