Холодов: ФГИ проигрывает суды по захвату цехов "Большевика", нужно менять юристов

Фонд государственного имущества и завод "Большевик" (АО "ПКМЗ") проигрывают суды по делу о незаконной продаже пяти цехов завода через государственное предприятие СЕТАМ в октябре 2019 года.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов в своем Telegram-канале.

По данным Холодова, незаконная продажа цехов завода оспорена в трех судебных процессах. Один из них ФГИ и "Большевик" проиграли в первой инстанции (дело в апелляции), второй - проигран в апелляции (дело в Верховном С=суде) и еще один суд первой инстанции запланирован на сегодня, 11 августа.

Холодов отмечает, что юристы завода "Большевик" не ходят на судебные заседания и не готовят документы для судов вовремя.

"Дело № 910/14858/19 сегодня будет слушаться в первой инстанции. До этого заседание многократно переносилось, на заседания ходит адвокат ФГИ, но представители завода не являются в суд. Неявка истца в суд дает возможность судье рассматривать дело без его присутствия, что приближает шансы на победу к нулю. Еще одно дело из этого же пакета - 580/383/20 - ФГИ проиграл в первой инстанции, завтра, 12 августа, назначено заседание апелляционного суда", - пишет Холодов.

Третье дело 580/3147/19, отмечает нардеп, "Большевик" уже тоже проиграл в апелляции.

"Причина проигрыша: отзыв на иск был подан некачественно, из аргументов было только то, что пропущены сроки. По сути иска у государства возражений не было. Теперь дело будет слушать Верховный суд", - написал Холодов.

Нардеп отмечает, что ситуация с судами вокруг завода "Большевик" - катастрофическая.

"Большевик" и ФГИ проигрывают инстанцию за инстанцией. Если дела будут проиграны - рейдерский захват части предприятия будет легитимизован. И даже если мы потом с позором уволим Сенниченко и его ставленников за профнепригодность – активы стоимостью в 1,5 млрд грн это государству уже не вернет. В ситуацию нужно вмешиваться сейчас, пока государство не проиграло окончательно", - пишет он.

Нардеп просит президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главу ОП Андрея Ермака и главу фракции СН Давида Арахамию вмешаться в ситуацию.

"Я готов найти нормальных адвокатов для защиты государственных активов", - резюмирует Холодов.

Напомним, 13 августа заканчивается срок подачи документов на конкурс по отбору советников по приватизации для завода "Большевик" (АО "ПКМЗ"). 25 августа будет выбран победитель.

Cтоимость акций (уставный капитал) "ПКМЗ" - 11 миллионов 145 тысяч гривен.

Ранее, 7 октября 2019 года, через государственное предприятие СЕТАМ были проданы 2 цеха завода "Большевик" №10 и №14 площадью 2,35 тыс. кв. м. и 2,15 тыс. кв. м, западная проходная (1 тыс. кв. м) склад двигателей (474,8 кв.м.) и кислородная газовая станция (392,5 кв.м), находящиеся по адресу проспект Победы 49/2.

Все имущество находилось под налоговым арестом, по этому факту заведено уголовное дело. Директор "Большевика" был уволен.

Купила 5 цехов "Большевика" компания "Агромил Дистрибьюшн", которая сразу же передала имущество в ипотеку финансовой компании "Меридиан" (принадлежит UDP девелопера Василия Хмельницкого).