Холодов: ФДМ програє суди по захопленню цехів "Більшовика", потрібно міняти юристів

Фонд державного майна та завод "Більшовик" (АТ "ПКМЗ") програють суди у справі про незаконний продаж п'яти цехів заводу через державне підприємство СЕТАМ в жовтні 2019 року.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов у своєму Telegram-каналі.

За даними Холодова, незаконний продаж цехів заводу оскаржено в трьох судових процесах. Один з них ФДМ і "Більшовик" програли в першій інстанції (справа в апеляції), другий - програний в апеляції (справа у Верховному суді) і ще один суд першої інстанції запланований на сьогодні, 11 серпня.

Холодов зазначає, що юристи заводу "Більшовик" не ходять на судові засідання і не готують документи для судів вчасно.

"Справа № 910/14858/19 сьогодні буде слухатися в першій інстанції. До цього засідання багаторазово переносилося, на засідання ходить адвокат ФДМ, але представники заводу не з'являються до суду. Неявка позивача до суду дає можливість судді розглядати справу без його присутності, що наближає шанси на перемогу до нуля. Ще одна справа з цього ж пакета - 580/383/20 - ФДМ програв у першій інстанції, завтра, 12 серпня, призначено засідання апеляційного суду", - пише Холодов.

Третя справа 580/3147/19, зазначає нардеп, "Більшовик" вже теж програв в апеляції.

"Причина програшу: відгук на позов був поданий неякісно, ​​з аргументів було тільки те, що пропущені терміни. По суті позову у держави заперечень не було. Тепер справу буде слухати Верховний суд", - написав Холодов.

Нардеп зазначає, що ситуація з судами навколо заводу "Більшовик" - катастрофічна.

"Більшовик" і ФДМ програють інстанцію за інстанцією. Якщо справи будуть програні - рейдерське захоплення частини підприємства буде легітимізовано. І навіть якщо ми потім з ганьбою звільнимо Сенниченко і його ставлеників за профнепридатність - активи вартістю в 1,5 млрд грн це державі вже не поверне. У ситуацію потрібно втручатися зараз, поки держава не програла остаточно", - пише він.

Нардеп просить президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, главу ОП Андрія Єрмака і главу фракції СН Давида Арахамію втрутитися в ситуацію.

"Я готовий знайти нормальних адвокатів для захисту державних активів", - резюмує Холодов.

Нагадаємо, 13 серпня закінчується термін подачі документів на конкурс з відбору радників з приватизації для заводу "Більшовик" (АТ "ПКМЗ"). 25 серпня буде обраний переможець.

Вартість акцій (статутний капітал) "ПКМЗ" - 11 мільйонів 145 тисяч гривень.

Раніше, 7 жовтня 2019 року, через державне підприємство СЕТАМ були продані 2 цеху заводу "Більшовик" №10 і №14 площею 2,35 тис. кв. м і 2,15 тис. кв. м, західна прохідна (1 тис. кв. м) склад двигунів (474,8 кв.м.) та киснева газова станція (392,5 кв.м), що знаходяться за адресою проспект Перемоги 49/2.

Все майно перебувало під податковим арештом, за цим фактом порушено кримінальну справу. Директор "Більшовика" був звільнений.

Купила 5 цехів "Більшовика" компанія "АГРОМА Дистрибьюшн", яка відразу ж передала майно в іпотеку фінансової компанії "Меридіан" (належить UDP девелопера Василя Хмельницького).