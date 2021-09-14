UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Холодный фронт принес похолодание в Украину: где завтра изменится погода

Автор: Инна Собора

Завтра в Украине будет преобладать погода без осадков. Однако холодный атмосферный фронт принесет прохладную погоду в северные и западные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осень даст о себе знать, прежде всего, туманами, что накроют ночью и утром западные и Житомирския областя.

"Еще наслаждаемся теплом, но учитываем, что ночь и утро завтра будут существенно холоднее для северной половины Украины, поскольку холодный фронт прошел по Украине уже сегодня, притянув за собой немного северного свежего воздуха, в осеннюю пору уже не успевает прогреваться", - рассказывают синоптики.

Температура ночью в Украине будет на уровне +6-11 градусов, днем +​​18-23 градуса. На Закарпатье несколько теплее: до +26 градусов, в то время, как в горах Карпат будет прохладнее + 13-15 градусов.

А вот на юге страны и Донецкой области еще настоящее лето: ночью +12-17 градусов, днем ​​+23-27 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине