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Холодний фронт приніс похолодання в Україну: де завтра зміниться погода

Автор: Инна Собора

Завтра в Україні переважатиме погода без опадів. Однак холодний атмосферний фронт принесе прохолодну погоду в північні та західні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Осінь дасть про себе знати, насамперед, туманами, що стелитимуться вночі та вранці у західних та Житомирській областях.

"Ще насолоджуємося теплом, але зважаємо, що ніч та ранок від завтра будуть істотно холодніші для північної половини України, оскільки холодний фронт минув Україну вже сьогодні, притягнувши за собою трішки північного свіжого повітря, яке в осінню пору вже не встигає прогріватись", - розповідають синоптики.

Температура вночі в Україні буде на рівні +6-11 градусів, вдень +18-23 градуси. На Закарпатті дещо тепліше: до +26 градусів, в той час, як в горах Карпат буде прохолодніше +13-15 градусів.

А от на півдні країни та Донецькій області ще справжнє літо: вночі +12-17 градусів, вдень +23-27 градусів.

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