Холодный душ для экономики. Глава МВФ предупредила о проблемах для некоторых стран

Георгиева заявила на виртуальной панели Всемирного экономического форума, что Федеральная резервная система США, которая дала понять, что планирует начать повышение процентных ставок, "действует ответственно, потому что инфляция в Соединенных Штатах превращается в экономическую и социальную проблему"

Она сказала, что, по ее мнению, ФРС помнит о "деликатном балансировании между борьбой с инфляцией и защитой восстановления".

Георгиева также сказала, что не только центральные банки должны бороться с инфляцией, но и другие политики должны сыграть ключевую роль, в том числе путем повышения вакцинации, чтобы положить конец пандемии COVID-19.

Она также сказала, что инфляция является специфическим для страны явлением, которое усложняет ответные меры политики в 2022 году. "Поэтому у нас больше не может быть везде одна и та же политика. Она должна быть специфичной для страны. И это намного усложняет нашу работу", - сказала она.

"Прежде всего, мы должны признать важность борьбы с пандемией", - сказала она, отметив, что 86 стран мира не достигли цели по вакцинации не менее 40% своего населения к концу 2021 года.