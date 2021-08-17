Холодный атмосферный фронт уже в Украине: где ухудшится погода

Синоптики предупреждают, что сегодня холодный атмосферный фронт вызовет грозы в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях. Кое-где ожидаются шквалы 15-20 м/с.

В то же время, самую сложную синоптическую ситуацию ожидают во Львовской и Ровенской областях. Там ожидаются шквалы до 25-28 м/с и объявлен II уровень опасности (оранжевый).

II степень означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений