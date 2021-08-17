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Холодный атмосферный фронт уже в Украине: где ухудшится погода

Автор: Инна Собора

Холодный атмосферный фронт уже добрался до Украины. Он повлечет значительное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Синоптики предупреждают, что сегодня холодный атмосферный фронт вызовет грозы в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях. Кое-где ожидаются шквалы 15-20 м/с.

В то же время, самую сложную синоптическую ситуацию ожидают во Львовской и Ровенской областях. Там ожидаются шквалы до 25-28 м/с и объявлен II уровень опасности (оранжевый).

II степень означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений

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Погода в Украине