Холодний атмосферний фронт вже дістався України: де погіршиться погода

Синоптики попереджають, що сьогодні холодний атмосферний фронт спричинить грози у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Подекуди очікуються шквали 15-20 м/с.

Водночас, найскладнішу синоптичну ситуацію очікують у Львівській та Рівненській областях. Там очікуються шквали до 25-28 м/с і оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

II ступінь означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ