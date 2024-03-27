Холоднокровний блокшот зірки "Лейкерс" врятував від поразки в овертаймі: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Лос-Анджелес Лейкерс" Ентоні Девіс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець підкорив епізодом під завісу першого овертайму проти "Мілуокі". За лічені секунди до сирени, коли рахунок був рівним (117:117), він у розкішному стилі заблокував двоочкову спробу Лілларда.
Зрештою, "Лос-Анджелес" зумів дотиснути "Бакс" у другому овертаймі (128:124). Завдяки перемозі "Лейкерс" закріпилися на 9-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Мілуокі" залишився на другій сходинці на Сході.
Сам Девіс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 34 очки, зробив 23 підбирання і віддав 2 передачі. На майданчику центровий провів майже 52 хвилини, що стало його персональним рекордом на рівні асоціації.
Уродженець Чикаго (штат Іллінойс), на студентському рівні захищав кольори "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Нью-Орлеаном" під першим номером драфту НБА-2012.
У складі команди провів 7 сезонів. Перед кампанією 2019/20 перебрався до лав "Лейкерс" і з першої спроби здобув чемпіонський титул. Дев'ятиразовий учасник Матчів усіх зірок (2014-2021, 2024), переможець NBA In-Season Tournament-2023.
За характерні брови отримав очікуване прізвисько Brow ("Брова"). У 2012 році зареєстрував торгову марку на свою моноброву під слоганами "Бійтеся брів" і "Підніміть брови".
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