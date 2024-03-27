Холоднокровный блок-шот звезды "Лейкерс" спас от поражения в овертайме: момент дня в НБА

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Американец покорил эпизодом под занавес первого овертайма против "Милуоки". За считанные секунды до сирены, когда счет равнялся (117:117), он в роскошном стиле заблокировал двухочковую попытку Лилларда.
В конце концов "Лос-Анджелес" сумел дожать "Бакс" во втором овертайме (128:124). Благодаря победе "Лейкерс" закрепились на 9-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Милуоки" остался на второй строчке на Востоке.
Сам Дэвис стал самым результативным на паркете. Он набрал 34 очка, сделал 23 подбора и отдал 2 передачи. На площадке центровой провел почти 52 минуты, что стало его персональным рекордом на уровне ассоциации.
Уроженец Чикаго (штат Иллинойс), на студенческом уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Нью-Орлеаном" под первым номером драфта НБА-2012.
В составе команды провел 7 сезонов. Перед кампанией 2019/20 перебрался в ряды "Лейкерс" и с первой попытки завоевал чемпионский титул. Девятикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021, 2024), победитель NBA In-Season Tournament-2023.
За характерные брови получил ожидаемое прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".
К слову, накануне защитник "Хьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов со слэм-данком против "Портленда".
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