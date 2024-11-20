Холодно: як вибрати термокухоль для автомобіліста

Причина, з якої бувалі водії охоче підтримують розмову про різного роду термокружки, насправді болюча для багатьох. Точніше, для тих, хто хоча б раз проливав гарячий (та не дай Боже солодкий) напій на перемикачі, сидіння чи оббивку дверей. Відтак, вимальовується дві головні функції, якими має володіти посуд для водія-кавомана: надійна щільна кришка і здатність довго тримати температуру напою. Є ще кілька нюансів (про які нижче), але ці два – принципові.

Три види термочашок

У продажу можна знайти масу видів термочашок для автомобілістів – з різних матеріалів, з різними кришками, різних форм і габаритів. Шкода, але не всі з них придатні для використання. Попри плутанину з назвами і класифікацією, бувалі автомобілісти-мандрівники відрізняють такі типи.

Термочашка. Назва, як і інші, умовна. Але у випадку з базовим типом це буде посуд з товстими стінками та кришкою, яка дозволяє більш-менш зручно споживати напій, не задіючи другої руки і не проливаючи рідину. Проте, товсті стінки не роблять такий кухоль термосом у звичному розумінні. Його просто не боляче тримати у гарячому стані, а температуру він зберігає максимум півгодини. Як не дивно, це найбільш поширений варіант з тих, що зустрічаються у продажу.

Чашка-термос. Принципова відмінність – це дійсно термос (хоча і невеликий) з подвійними стінками колби, між якими видалено повітря. Відповідно, кришка не просто зручна для пиття, а герметична – щоб тримати температуру протягом 3 – 4 годин. І в кришці, відповідно, має бути спеціальний клапан, який легко відкривати однією рукою і який дозволяє перевертати чашку та класти її на бік. Таку чашку-термос доведеться трохи пошукати. Вона дорожче першого типу, зокрема тому, що потрібну якість так званої колби можуть забезпечити тільки більш-менш відповідальні виробники.

Чашка з підігрівом. Мало поширений варіант термокухля – в нього вбудований електронагрівач, який підключається до розетки підкурювача. Не плутайте цей девайс з кавоваркою – він не буде кип'ятити напій, але зможе постійно підтримувати температуру рідини близько 60 градусів С. Оскільки така чашка споживає помітний струм (порядку 2 – 4 ампер, тобто більш як лампа-галогенка у фарі), краще не користуватись нею кілька годин поспіль при непрацюючому двигуні – щоб не посадити акумулятор.

Кілька порад щодо вибору термочашки для авто

Форма і розмір. Дуже важливо, щоб для вашого кухля було місце в салоні, де він надійно зафіксується. Тому що просто ставити термочашку, навіть з герметичною кришкою, небезпечно. Крім діаметру, який треба узгодити з підстаканниками чи кишенями у дверях, врахуйте і висоту. Тому що висока посудина може затуляти кнопки управління чи інформаційний екран, а ще може впиратись у щось і не поміщатись, наприклад, у дверях. Варіант для машини без підстаканника підходящого розміру: іноді ручка на келиху буває такої форми, що її можна використовувати як гачок. Щоб підвішувати герметично закриту термочашку за край дверної кишені, підстаканник тощо.

Утримування тепла. Якщо ви швидко випиваєте свою порцію напою, то можливо, повноцінний міні-термос, більш дорогий і рідкісний, вам особливо і не потрібен. В такому випадку цілком можна обійтися термочашкою першого типу.

Герметичність. Дуже і дуже бажана характеристика – в першу чергу для збереження інтер’єру авто. Кришка зазвичай має отвір для пиття з тим чи іншим клапаном, але далеко не завжди він закривається герметично. Тож щоб після падіння або сильного нахилу чашки не шукати рушника чи хімчистку, радимо купувати келих з герметичним клапаном.

У дві руки. Так, багатьма термочашками можна користуватись, тільки маючи вільними дві руки. Якщо це для вас важливо, шукайте таку, щоб ви могли відкривати клапан чи кришку для пиття однією рукою. До речі, українські ПДР не дозволяють водіям пити та їсти під час керування автомобілем.

Якщо коротко

Коли вже ви вирішили користуватись термочашкою в машині, пам’ятайте що її надійність – це у тому числі і елемент безпеки. Адже тільки уявіть собі, що буде, якщо водій на ходу отримає бодай легкий опік від гарячого напою. Та і потрапляння кави на оббивку чи обладнання торпедо може всерйоз вивести драйвера з рівноваги – а це дуже небезпечно під час руху.