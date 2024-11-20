Холодно: как выбрать термокружку для автомобилиста

Причина, по которой бывалые водители охотно поддерживают разговор о разного рода термокружках, на самом деле болезненна для многих. Точнее, для тех, кто хотя бы раз проливал горячий (да не дай Бог сладкий) напиток на переключателе, сиденье или обивке двери. Следовательно, вырисовываются две главные функции, которыми должна обладать посуда для водителя-кофемана: надежная плотная крышка и способность долго держать температуру напитка. Есть еще несколько нюансов (о которых ниже), но эти два – принципиальные.

Три вида термочашек

В продаже можно найти массу видов термочашек для автомобилистов – из разных материалов, с разными крышками, разных форм и габаритов. Жаль, но не все из них пригодны для использования. Несмотря на неразбериху с названиями и классификацией, бывалые автомобилисты-путешественники отличают такие типы.

Термочашка . Название, как и другие, условно. Но в случае с базовым типом это будет посуда с толстыми стенками и крышкой, которая позволяет более или менее удобно потреблять напиток, не задействуя вторую руку и не проливая жидкость. Однако, толстые стенки не делают такую кружку термосом в привычном понимании. Его просто не больно держать в горячем состоянии, а температуру он сохраняет максимум полчаса. Как ни странно, это наиболее распространенный вариант из встречающихся в продаже.

Чашка-термос . Принципиальное отличие – это действительно термос (хотя и небольшой) с двойными стенками колбы, между которыми удалён воздух. Соответственно, крышка не просто удобна для питья, а герметична – чтобы держать температуру в течение 3 – 4 часов. И в крышке соответственно должен быть специальный клапан, который легко открывать одной рукой и позволяющий переворачивать чашку и класть ее на бок. Такую чашку-термос придется немного поискать. Она дороже первого типа, в частности, потому, что нужное качество так называемой колбы могут обеспечить только более или менее ответственные производители.

Чашка с подогревом . Мало распространенный вариант термокружки – в него встроенный электронагреватель, который подключается к розетке подкуривателя. Не путайте этот девайс с кофеваркой – он не будет кипятить напиток, но сможет постоянно поддерживать температуру жидкости около 60 градусов С. Поскольку такая чашка потребляет заметный ток (порядка 2 – 4 ампер, то есть более лампа-галогенка в фаре), лучше не пользоваться ею несколько часов подряд при неработающем двигателе – чтобы не посадить аккумулятор.

Несколько советов по выбору термочашки для авто

Форма и размер . Очень важно, чтобы для вашей кружки было место в салоне, где она надежно зафиксируется. Потому что просто ставить термочашку, даже с герметичной крышкой, небезопасно. Кроме диаметра, который следует согласовать с подстаканниками или карманами в дверях, учтите и высоту. Потому что высокий сосуд может заслонять кнопки управления или информационный экран, а может упираться во что-то и не помещаться, например, в дверях. Вариант для машины без подстаканника подходящего размера: иногда ручка на бокале бывает такой формы, что ее можно использовать как крючок. Чтобы подвешивать герметично закрытую термочашку за край дверного кармана, подстаканник и т.д.

Удержание тепла . Если вы быстро выпиваете свою порцию напитка, то возможно полноценный мини-термос, более дорогой и редкий, вам особенно и не нужен. В таком случае вполне можно обойтись термочашкой первого типа.

Герметичность. Очень и очень желательная характеристика – в первую очередь для сохранения интерьера авто. химчистку, советуем покупать бокал с герметичным клапаном.

В две руки . Да, многими термочашками можно пользоваться, только имея свободными две руки. Если это важно, ищите такую, чтобы вы могли открывать клапан или крышку для питья одной рукой. Кстати, украинские ПДД не позволяют водителям пить и есть во время вождения.

Если коротко

Когда вы решили пользоваться термочашкой в машине, помните что ее надежность – это в том числе и элемент безопасности. Ведь только представьте себе, что будет, если водитель на ходу получит легкий ожог от горячего напитка. Да и попадание кофе на обивку или оборудование торпедо может всерьез вывести драйвера из равновесия – это очень опасно во время движения.