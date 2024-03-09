Холодно, але є і плюс. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні та найближчі дні

"В Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском. У суботу, 9 березня, холодненько, вдень +2....+6 градусів, на заході +7...+11 градусів", - розповіла вона.

У Києві, за даними синоптика, в суботу та неділю опадів не очікується.

"Субота буде холоднішою, +2....+4 градуси, у неділю стане трохи тепліше, передбачається +5...+8 градусів", - констатувала Діденко.

Погода 10 березня в Україні

В неділю, 10 березня, потепліє до +5....+10, в західній частині та на Вінниччині до +7...+14 градусів, хіба що на сході ще втримається холодна погода з температурою повітря +2...+4 градуси.

Погода на наступному тижні

На наступному тижні побільшає опадів, а оскільки температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг.

Погода в Україні

Погода в Україні в березні 2024 року буде теплішою за звичайну. Так, середньомісячна температура прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Зазначимо, лютий 2024 став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва після 2002 року. Додамо, що в останній місяць зими, 29 лютого, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.