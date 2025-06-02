Холодний травень із заморозками затримав літо в Києві

За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря травня склала 13,6 градусів тепла. Це нижче кліматичної норми на 2,2 градусів.

Найхолодніше було 11 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,1 градусів морозу. Найтепліше було 4 числа, коли максимальна температура підвищилась до 27,0 градусів тепла.

Метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників.

Опадів на проспекті Науки випало 64 мм або 98% місячної норми.