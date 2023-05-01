Холодний квітень увійшов до Топ-10 за кількістю опадів в історії Києва

Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6 градусів тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градусів. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, найхолодніше було 4 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 1,1 градусів, а найтепліше - 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до 20,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 102 мм або 243% кліматичної норми. Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року.