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Холодний квітень увійшов до Топ-10 за кількістю опадів в історії Києва

Фото: кількість опадів в Києві перевищила норму у 1,5 рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6 градусів тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градусів. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, найхолодніше було 4 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 1,1 градусів, а найтепліше - 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до 20,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 102 мм або 243% кліматичної норми. Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо, 5 квітня в Києві було оновлено рекорд добової кількості опадів - 20,6 мм, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року.

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