RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Холодный апрель вошел в Топ-10 по количеству осадков в истории Киева

Фото: количество осадков в Киеве превысило норму в 1,5 раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градусов. Количество осадков превысило норму в 1,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, холоднее всего было 4 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до 1,1 градусов, а теплее всего - 24 числа, когда максимальная температура повысилась до 20,1 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки выпало 102 мм или 243% климатической нормы. Нынешний апрель занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года.

Напомним, 5 апреля в Киеве был обновлен рекорд суточного количества осадков - 20,6 мм, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1933 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве