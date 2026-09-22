Холодний фронт змінює погоду: де в Україні сьогодні литиме дощ і похолодає до +10

Фото: якою буде погода в Україні 22 вересня (Getty Images)

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22 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями: у частині областей вдень пройде невеликий дощ і сильно похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Яка погода очікується вдень 22 вересня Вдень у більшості центральних та південних областей місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Синоптики розповіли, якою вдень і вночі буде температура повітря 22 вересня: у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині - вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15 градусів;

на сході та південному сході країни - вночі 11-16 градусів, вдень 19-24 градуси;

на решті території - вночі 7-12 градусів, вдень 12-17 градусів. Фото: якою буде погода 22 вересня (інфографіка РБК-Україна) Нагадаємо, з 21 вересня значні дощі вже накрили деякі області - спочатку вони заливали західні області, далі перейшли на Житомирську, Київську та Чернігівську.