Холодный фронт изменит погоду: где в Украине сегодня будет лить дождь и похолодает до +10
22 сентября в Украине облачно с прояснениями: в части областей днем пройдет небольшой дождь и сильно похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Какая погода ожидается днем 22 сентября
Днем в большинстве центральных и южных областей пройдет небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, скоростью 5-10 метров в секунду.
Синоптики рассказали, какой днем и ночью будет температура воздуха 22 сентября:
- в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой - ночью 4-9 градусов тепла, днем 10-15 градусов;
- на востоке и юго-востоке страны - ночью 11-16 градусов, днем 19-24 градуса;
- на остальной территории - ночью 7-12 градусов, днем 12-17 градусов.
Фото: какой будет погода 22 сентября (инфографика РБК-Украина)
Напомним, с 21 сентября значительные дожди уже накрыли некоторые области - сначала они заливали западные области, затем перешли на Житомирскую, Киевскую и Черниговскую.
Напомним, до этого на выходных в Украине было сухо, а с понедельника погоду сменил более холодный атмосферный фронт.
Синоптики тогда предупреждали о понижении температуры на четыре-шесть градусов практически по всей стране, кроме юга и востока.