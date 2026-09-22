Холодный фронт изменит погоду: где в Украине сегодня будет лить дождь и похолодает до +10

Фото: какой будет погода в Украине 22 сентября (Getty Images)

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22 сентября в Украине облачно с прояснениями: в части областей днем пройдет небольшой дождь и сильно похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Какая погода ожидается днем 22 сентября Днем в большинстве центральных и южных областей пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Синоптики рассказали, какой днем и ночью будет температура воздуха 22 сентября: в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой - ночью 4-9 градусов тепла, днем 10-15 градусов;

на востоке и юго-востоке страны - ночью 11-16 градусов, днем 19-24 градуса;

на остальной территории - ночью 7-12 градусов, днем 12-17 градусов. Фото: какой будет погода 22 сентября (инфографика РБК-Украина) Напомним, с 21 сентября значительные дожди уже накрыли некоторые области - сначала они заливали западные области, затем перешли на Житомирскую, Киевскую и Черниговскую.