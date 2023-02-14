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Холодний атмосферний фронт перетинатиме Україну: де чекати найбільше опадів

Фото: синоптик розповіла про погоду сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 лютого, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому варто очікувати сніг з дощем. Опади найбільше накриють декілька регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Більше опадів, до сильних, припаде сьогодні на схід, південний схід України, Полтавську область та частину Дніпропетровської області", - розповіла вона.

На решті території, за словами синоптика, невеликий мокрий сніг чи дощ.

"У західних областях ймовірність опадів буде найменша, бо антициклон Feuka не пускатиме надмір вологи від фронту", - додала Діденко.

Крім того, як розповіла вона, при проходженні атмосферного фронту посилюватиметься північний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря очікується порівняно високою: впродовж дня +2...+7 градусів, у східній частині, в Полтавській та Дніпропетровській областях буде свіжіше, 0....+4 градуси.

У Києві будуть невеликі опади, рвучкий вітер та денна температура повітря в межах +1...+3 градусів.

Як повідомлялось, жителів Чернігівської та Київської областей попередили про можливе підтоплення у доріг та сіл у період з 13 по 16 лютого.

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