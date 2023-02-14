Холодный атмосферный фронт будет пересекать Украину: где ждать больше всего осадков

"Больше осадков, до сильных, придется сегодня на восток, юго-восток Украины, Полтавскую область и часть Днепропетровской области", - рассказала она.

На остальной территории, по словам синоптика, небольшой мокрый снег или дождь.

"В западных областях вероятность осадков будет самая малая, потому что антициклон Feuka не будет пускать излишне влаги от фронта", - добавила Диденко.

Кроме того, как рассказала она, при прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер, иногда до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ожидается сравнительно высокой: в течение дня +2...+7 градусов, в восточной части, в Полтавской и Днепропетровской областях будет свежее, 0...+4 градуса.

В Киеве будут небольшие осадки, порывистый ветер и дневная температура воздуха в пределах +1...+3 градусов.

Как сообщалось, жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о возможном подтоплении у дорог и сел в период с 13 по 16 февраля.