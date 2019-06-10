Холодницкий: Зеленский не давал САП список для "посадок"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не предоставлял ведомству список для "посадок". Об этом он сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

Холодницкий отмечает, что Зеленский заверил его в поддержке независимости САП.

"Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет. Это также вызывает оптимизм, скажу откровенно", - отметил глава САП.

Он подчеркнул, что глава государства не может отвечать за всех.

"Конечно, президент не может отвечать за всех. И я не исключаю, что какой-то процент нечистых на руку все равно будет проскальзывать. Ведь какими бы ни были фильтры, все равно кто-то будет пытаться "заработать" на должности. Поэтому мы всегда будем рядом и будем помогать очищению власти. А дополнительных секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа не было", - добавил Холодницкий.

Напомним, Холодницкий заявил, что для доказательств причастности пятого президента Петра Порошенко к коррупционным преступлениям в сфере энергетики необходимо провести следствие.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце мая САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.