Холодницкий заявил, что не уйдет в отставку по требованию Сытника

Требования Сытника относительно увольнения Холодницкого является давлением на квалификационно-дисциплинарную комиссию

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не уйдет в отставку несмотря на требования директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом Холодницкий сказал в интервью DW.

В частности, руководитель САП отметил, что выводы относительно увольнения должна принять квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП), и в этом заключается миссия комиссии.

"А когда чиновники такого ранга, как господин Сытник, рассказывают и высказывают свои мысли и таким образом давят на комиссию, я считаю что это неправильно", - сказал Холодницкий.

По его словам, он не слышал всех аудиозаписей, которые вроде бы должны доказать его вину в том, что он предупреждал фигурантов дел НАБУ о делах в отношении них.

"Я слышал то, что было продемонстрировано в Youtube, то, что было обнародовано, не знаю как там была соблюдена законность относительно разглашения, но я слышал только нарезки, я не слышал этих записей полностью. Я слышал нарезки, которые можно очень легко скомпилировать и показать так как выгодно кому-то...Я узнаю голос похож на мой. Пока не будет выводов следствия, я не буду ничего комментировать", - отметил руководитель САП.

Холодницкий отметил, что "настроен на бой" и готов работать и в нынешних условиях конфликта с НАБУ.

"Господин Сытник не является детективом. У меня есть детективы, у меня есть прокуроры. Детективы подписывают одни процессуальные документы. Прокуроры им согласовывают или не согласовывают. И процесс этот идет. Независимо от того, что будет говорить господин Сытник, его спонсоры, олигархи и другие лица, которые ему сочувствуют, процесс этот будет идти", - добавил руководитель САП.

Напомним, ранее Артем Сытник в ходе интервью DW отметил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна принять рекомендацию об увольнении Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.