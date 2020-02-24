Холодницкий считает законным решение суда по Сытнику

Фото: Назар Холодницкий (слева) и Артем Сытник (справа) (РБК-Укриана)

Сытника в декабре признали виновным коррупции

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает законным решение суда, который признал главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным в коррупционном административном нарушении. Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, внесение Сытника в реестр коррупционеров является законным решением, хотя вопрос его справедливости остается на усмотрении каждого.

"Что касается внесения его в реестр коррупционеров, то этот вопрос надо рассматривать в двух плоскостях, а именно законности и справедливости. Есть решение суда, вступившее в законную силу, и оно должно быть и было выполнено НАПК. А вот вопрос справедливости остается на усмотрении каждого... У меня часто на практике возникают вопросы справедливости наших законов и ряда судебных решений, но давать им оценку в силу занимаемой должности пока не могу", - сообщил Холодницкий.

Напомним, в декабре 2019 года Артема Сытника проиграл апелляцию в Ровенском суде и был признан виновным в коррупции. Его признали виновным в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.