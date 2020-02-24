ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холодницкий считает законным решение суда по Сытнику

Новости » Политика     24.02.2020 - 09:26
Холодницкий считает законным решение суда по Сытнику
Фото: Назар Холодницкий (слева) и Артем Сытник (справа) (РБК-Укриана)

Сытника в декабре признали виновным коррупции

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает законным решение суда, который признал главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным в коррупционном административном нарушении. Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, внесение Сытника в реестр коррупционеров является законным решением, хотя вопрос его справедливости остается на усмотрении каждого.

"Что касается внесения его в реестр коррупционеров, то этот вопрос надо рассматривать в двух плоскостях, а именно законности и справедливости. Есть решение суда, вступившее в законную силу, и оно должно быть и было выполнено НАПК. А вот вопрос справедливости остается на усмотрении каждого... У меня часто на практике возникают вопросы справедливости наших законов и ряда судебных решений, но давать им оценку в силу занимаемой должности пока не могу", - сообщил Холодницкий.

Напомним, в декабре 2019 года Артема Сытника проиграл апелляцию в Ровенском суде и был признан виновным в коррупции. Его признали виновным в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Аваков не влиял на закрытие "дела рюкзаков", - Холодницкий Холодницкий рассказал об общении с Зеленским
Новости Украины коррупцияАртем СытникНазар Холодницкий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь