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Холодницький вважає законним рішення суду по Ситнику

Новини » Політика     24.02.2020 - 09:26
Холодницький вважає законним рішення суду по Ситнику
Фото: Назар Холодницький (ліворуч) та Артем Ситник (праворуч) (РБК-Україна)

Ситника в грудні визнали винним у корупції

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький вважає законним рішення суду, який визнав главу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника винним у корупційне адміністративне порушення. Про це Холодницький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, внесення Ситника до реєстру корупціонерів є законним рішенням, хоча питання його справедливості залишається на розсуд кожного.

"Що стосується внесення його до реєстру корупціонерів, то це питання треба розглядати у двох площинах, а саме законності і справедливості. Є рішення суду, яке набрало законної сили, і воно повинно бути і було виконано НАПК. А ось питання справедливості залишається на розсуд кожного... У мене часто на практиці виникають питання справедливості наших законів і низки судових рішень, але давати їм оцінку в силу займаної посади поки не можу", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Артема Ситника програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції. Його визнали винним у тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

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Новини України коррупцияАртем СытникНазар Холодницкий
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