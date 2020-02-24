Холодницький вважає законним рішення суду по Ситнику

Фото: Назар Холодницький (ліворуч) та Артем Ситник (праворуч) (РБК-Україна)

Ситника в грудні визнали винним у корупції

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький вважає законним рішення суду, який визнав главу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника винним у корупційне адміністративне порушення. Про це Холодницький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, внесення Ситника до реєстру корупціонерів є законним рішенням, хоча питання його справедливості залишається на розсуд кожного.

"Що стосується внесення його до реєстру корупціонерів, то це питання треба розглядати у двох площинах, а саме законності і справедливості. Є рішення суду, яке набрало законної сили, і воно повинно бути і було виконано НАПК. А ось питання справедливості залишається на розсуд кожного... У мене часто на практиці виникають питання справедливості наших законів і низки судових рішень, але давати їм оцінку в силу займаної посади поки не можу", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Артема Ситника програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції. Його визнали винним у тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.