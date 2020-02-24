Холодницкий рассказал об общении с Зеленским

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Глава САП отметил, что было очень много инсинуаций по этому поводу

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал рабочей встречу с президентом Владимиром Зеленским, когда тот дал САП и Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) три месяца на результат в расследовании резонансных схем. Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Глава САП отметил, что было очень много инсинуаций по этому поводу. По его словам, Зеленский не ставил и не может ставить им никаких задач.

"Это была рабочая встреча по активизации антикоррупционных действий. Дедлайнов никаких не было, это я вам точно говорю. Был разговор, но мне и без разговора с президентом понятно, что нужен результат. Я его каждый день требую от детективов, я его требую от своих прокуроров, но я не могу прыгнуть выше головы", - отметил он.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что выполнил свою миссию. Глава НАБУ напомнил, что у него нет права переизбрания и "рано или поздно эта история завершится".

Напомним, 31 мая Владимир Зеленский на встрече с руководителями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем.