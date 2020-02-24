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Холодницький розповів про спілкування з Зеленським

Новини » Політика     24.02.2020 - 08:34
Холодницький розповів про спілкування з Зеленським
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Глава САП зазначив, що було дуже багато інсинуацій з цього приводу

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав робочою зустріч з президентом Володимиром Зеленським, коли той дав САП і Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) три місяці на результат у розслідуванні резонансних схем. Про це Холодницький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Глава САП зазначив, що було дуже багато інсинуацій з цього приводу. За його словами, Зеленський не ставив і не може ставити їм ніяких завдань.

"Це була робоча зустріч щодо активізації антикорупційних дій. Дедлайнів ніяких не було, це я вам точно кажу. Була розмова, але мені і без розмови з президентом зрозуміло, що потрібен результат. Я його кожен день вимагаю від детективів, я вимагаю від своїх прокурорів, але я не можу стрибнути вище голови", - зазначив він.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що піде у відставку, коли усвідомить, що виконав свою місію. Глава НАБУ нагадав, що у нього немає права переобрання і "рано чи пізно ця історія завершиться".

Нагадаємо, 31 травня Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) дав їм три місяці, щоб досягти прогресу у розслідуванні резонансних схем.

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