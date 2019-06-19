Холодницкий подтвердил наличие производства против него из-за декларации

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Производство было открыто из-за жалобы Центра противодействия коррупции

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подтвердил, что Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) начала дисциплинарное производство из-за данных в его декларации. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В комментарии РБК-Украина Холодницкий сообщил, что Комиссия открыла производство из-за жалобы от Центра противодействия коррупции.

"КДКП открыла производство. Они по закону открывают производство во всех случаях, когда осуществляется проверка деклараций. Там нельзя отказать в производстве. Есть жалоба и они приняли ее к рассмотрению", - заявил Холодницкий.

Глава САП подчеркнул, что уже предоставил Комиссии пояснения относительно данных, которые указаны в его декларации. По его словам, в данных декларации "возникли разногласия с суммой средств, которые были выданы банком".

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий задекларировал за прошлый год 2 млн 403 тыс. 749 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы.

Ранее РБК-Украина писало, что Печерский районный суд Киева вернул в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для продолжения досудебного расследования материалы дела против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницького.