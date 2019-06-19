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Холодницький підтвердив наявність провадження проти нього через декларацію

Новини » Політика    19.06.2019 - 20:36
Холодницький підтвердив наявність провадження проти нього через декларацію
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Провадження було відкрите через скаргу Центру протидії корупції

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький підтвердив, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розпочала дисциплінарне провадження через дані у його декларації. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У коментарі РБК-Україна Холодницький повідомив, що Комісія відкрила провадження через скаргу від Центру протидії корупції.

"КДКП відкрила провадження. Вони за законом відкривають провадження у всіх випадках, коли здійснюється перевірка декларацій. Там неможна відмовити у провадженні. Є скарга і вони прийняли її до розгляду", - заявив Холодницький.

Очільник САП наголосив, що вже надав Комісії пояснення стосовно даних, які вказані в його декларації. За його словами, у даних декларації "виникли розбіжності із сумою коштів, які були видані банком".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задекларував за минулий рік 2 млн 403 тис. 749 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи. 

Раніше РБК-Україна писало, що Печерський районний суд Києва повернув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури для продовження досудового розслідування матеріали справи проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

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