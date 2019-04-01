Холодницкий задекларировал свыше 2,4 млн зарплаты за год

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Кроме того, в собственности руководителя САП есть квартира и машина

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий задекларировал за прошлый год 2 млн 403 тыс. 749 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в его электронной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций.

Кроме того, Холодницкий показал 700 тыс. 975 гривен и 1 тыс. 403 евро, размещенных на банковских счетах. а также 34 тыс. евро и 160 тыс. долларов наличными.

Также руководитель САП задекларировал Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью 900 тыс. гривен, квартиру в Вишневом площадью 61,1 метр квадратный и два земельных участка.

РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко задекларировал за прошлый год доход в размере 1 млн 807 тыс. 499 гривен. Декларацию он обнародовал 1 апреля.

Кроме того, сегодня появилась декларация премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который задекларировал за прошлый год доход в размере 9 млн 372 тыс. 991 гривну.

Отметим, ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что нужно сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького. Йованович считает, что Холодницькому нельзя доверить ведение антикоррупционных дел