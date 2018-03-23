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Интервью

Холодницкий опроверг информацию о своей отставке

НовостиОбщество    23.03.2018 - 17:40
Фото: Назар Холодницкий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Назар Холодницкий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Я уйду в отставку тогда, когда решу, заявил Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар  Холодницкий опроверг информацию о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил выступая в четверг, 22 марта, на одном из мероприятий в Европарламенте, передает DW.

Сообщается, что, выступая, Холодницкий вспомнил "медийную кампанию" вокруг истории об увольнении, однако от прямых ответов не уходил. По его словам, если кто-то хотел таким образом заставить уйти в отставку, то этого "не дождется".

"Я уйду в отставку тогда, когда решу", - подчеркнул Холодницкий.

Отметим, что в ходе выступления Холодницкий подтвердил обнаружение прослушивающего устройства в кабинете, однако уточнил, что не знает, кому оно принадлежит.

Напомним, как писало РБК-Украина во вторник, 20 января, сразу несколько украинских СМИ сообщили о том, что Холодницкий может уйти в отставку. Причиной называли обнаружение ним прослушивающих устройств у себя в кабинете, установленных на аквариуме.

 

Официально в САП в этот день такую информацию РБК-Украина не подтвердили: "Назар Холодницкий выполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме".

Как объясняют источники, основанием для такого шага Холодницкого стали разговоры, записанные с помощью устройства, установленного в кабинете руководителя САП несколько недель назад. Запись якобы вели детективы НАБУ. "Нашли (устройство, - ред.) на стенке аквариума. Запись вело НАБУ", - рассказал один из парламентариев, добавив, что содействие детективам оказывал один из заместителей Холодницкого. И именно эта запись стала инструментом для того, чтобы Холодницкий в добровольно-принудительном порядке ушел с должности, пояснил собеседник.

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Теги публикации: Назар Холодницкий, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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