Холодницький спростував інформацію про свою відставку

Я піду у відставку тоді, коли вирішу, заявив Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький спростував інформацію про намір піти у відставку. Про це він заявив виступаючи в четвер, 22 березня, на одному із заходів в Європарламенті, передає DW.

Повідомляється, що, виступаючи, Холодницький згадав "медійну кампанію" навколо історії про звільнення, однак від прямих відповідей не йшов. За його словами, якщо хтось хотів таким чином змусити піти у відставку, то цього "не дочекається".

"Я піду у відставку тоді, коли вирішу", - підкреслив Холодницький.

Відзначимо, що в ході виступу Холодницький підтвердив виявлення прослуховуючого пристрою в кабінеті, однак уточнив, що не знає, кому він належить.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у вівторок, 20 січня, відразу кілька українських ЗМІ повідомили про те, що Холодницький може піти у відставку. Причиною називали виявлення ним прослуховуючих пристроїв у себе в кабінеті, встановлених на акваріумі.

Офіційно в САП у цей день таку інформацію РБК-Україна не підтвердили: "Назар Холодницький виконує обов'язки керівника САП у звичайному режимі".

Як пояснюють джерела, підставою для такого кроку Холодницкого стали розмови, записані за допомогою пристрою, встановленого в кабінеті керівника САП кілька тижнів тому. Запис нібито вели детективи НАБУ. "Знайшли (пристрій, - ред.) на стінці акваріума. Запис вело НАБУ", - розповів один з парламентаріїв, додавши, що сприяння детективам надавав один із заступників Холодницкого. І саме цей запис став інструментом для того, щоб Холодницький в добровільно-примусовому порядку пішов з посади, пояснив співрозмовник.