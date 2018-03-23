Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Холодницький спростував інформацію про свою відставку

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 17:40
Фото: Назар Холодницький (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Назар Холодницький (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Я піду у відставку тоді, коли вирішу, заявив Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький спростував інформацію про намір піти у відставку. Про це він заявив виступаючи в четвер, 22 березня, на одному із заходів в Європарламенті, передає DW.

Повідомляється, що, виступаючи, Холодницький згадав "медійну кампанію" навколо історії про звільнення, однак від прямих відповідей не йшов. За його словами, якщо хтось хотів таким чином змусити піти у відставку, то цього "не дочекається".

"Я піду у відставку тоді, коли вирішу", - підкреслив Холодницький.

Відзначимо, що в ході виступу Холодницький підтвердив виявлення прослуховуючого пристрою в кабінеті, однак уточнив, що не знає, кому він належить.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у вівторок, 20 січня, відразу кілька українських ЗМІ повідомили про те, що Холодницький може піти у відставку. Причиною називали виявлення ним прослуховуючих пристроїв у себе в кабінеті, встановлених на акваріумі.

Офіційно в САП у цей день таку інформацію РБК-Україна не підтвердили: "Назар Холодницький виконує обов'язки керівника САП у звичайному режимі".

Як пояснюють джерела, підставою для такого кроку Холодницкого стали розмови, записані за допомогою пристрою, встановленого в кабінеті керівника САП кілька тижнів тому. Запис нібито вели детективи НАБУ. "Знайшли (пристрій, - ред.) на стінці акваріума. Запис вело НАБУ", - розповів один з парламентаріїв, додавши, що сприяння детективам надавав один із заступників Холодницкого. І саме цей запис став інструментом для того, щоб Холодницький в добровільно-примусовому порядку пішов з посади, пояснив співрозмовник.

Акваріум з секретами: чи піде у відставку антикорупційний прокурор Холодницький Суддів, які пропонували хабар Холодницькому, обмежили у термінах ознайомлення зі справою
Теги публікації: Назар Холодницкий, САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top