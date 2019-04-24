Холодницкий назвал подозрение НАБУ Демчине "сказочкой"

Руководитель САП Назар Холодницкий назвал "сказкой" проект подозрения первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

В частности, Назар Холодницкий отметил, что прокурор идет в суд с теми доказательствами, с которыми он считает, что выиграет дело в суде.

"Прокурор не будет идти с теми доказательствами, которые только в Фейсбуке являются железобетонными", - подчеркнул руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Не надо рисовать сейчас сказочные подозрения и рассказывать, что мы там все сделали", - заявил директору НАБУ Артему Сытнику руководитель САП в контексте дела "Укроборонпрома".

Он предупредил Артема Сытника, чтобы не получилось "как с делом Демчины, когда мы опубликовали проект подозрения по согласованию с процессуальным руководителем, проект той "fairy tail" (сказка - англ.), который назывался проектом подозрения".

Также Холодницкий подчеркнул, что недопустимо использование НАБУ в одних делах научных выводов о наличии в определенных действиях состава преступления в качестве доказательств, а в других делах - заявлений о том, что такие выводы не являются источником доказательств.

В частности, по делу о так называемом незаконном обогащении Павла Демчины фигурирует ряд научных выводов об отсутствии состава преступления в его действиях и оснований для объявления подозрения.