Холодницький назвав підозру НАБУ Демчині "казочкою"

Керівник САП Назар Холодницький назвав "казкою" проект підозри першому заступнику Голови СБ України Павлу Демчині. Про це він заявив сьогодні на засіданні комітету Верховної ради України з питань протидії та запобігання корупції.

Зокрема, Назар Холодницький зазначив, що прокурор йде в суд з тими доказами, з якими він вважає, що виграє справу в суді.

"Прокурор не буде йти з тими доказами, які тільки в Фейсбуці є залізобетонними", - наголосив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Не треба малювати зараз казкові підозри і розказувати, що ми там все зробили", - заявив директорові НАБУ Артему Ситнику керівник САП в контексті справи "Укроборонпрому".

Він попередив Артема Ситника, щоб не вийшло "як зі справою Демчини, коли ми опублікували проект підозри за погодженням з процесуальним керівником, проект тієї "fairy tail" (казка, - англ.), який називався проектом підозри".

Також Холодницький наголосив, що неприпустимим є використання НАБУ в одних справах наукових висновків про наявність в певних діях складу злочину як доказів, а в інших справах - заяв про те, що такі висновки не є джерелом доказів.

Зокрема, у справі щодо так званого незаконного збагачення Павла Демчини фігурує ряд наукових висновків про відсутність складу злочину в його діях та підстав для оголошення підозри.