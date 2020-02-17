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Холодницький: конкурс до САП становить майже 60 осіб на місце

Новини » Політика     17.02.2020 - 16:17
Холодницький: конкурс до САП становить майже 60 осіб на місце
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

На посади в САП претендують 650 осіб

Конкурс на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складається майже 60 осіб на місце. Про це у Facebook повідомив керівник САП Назар Холодницький.

За його словами, цього року на 11 посад прокурорів САП претендують 650 кандидатів або 59 претендентів на одне місце. На минулих конкурсах число кандидатів було на порядок меншим.

"Свої документи до нас подали 111 жінок і 539 чоловіків. Кількість жінок-кандидатів у порівнянні з минулим конкурсом збільшилася майже вдвічі (50 проти 111). Служба в САП зацікавила не тільки кадрових прокурорів, але і людей, які ніколи не були пов'язані з прокурорською діяльністю", - додав Холодницький.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що в Офісі генпрокурора почався добір прокурорів. Цей процес аналогічний атестації прокурорів ГПУ для переходу в Офіс. Після завершення відбору близько 100 кандидатів з кращими балами пройдуть стажування в тренінговому центрі в Офісі, після чого буде сформовано остаточний рейтинг.

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Новини України конкурсНазар ХолодницкийСАП
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