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Холодніше та опади. Де в Україні сьогодні не обійдеться без дощу та снігу

Україна, Середа 06 березня 2024 07:00
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Холодніше та опади. Де в Україні сьогодні не обійдеться без дощу та снігу Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 лютого, в Україні буде відчутно холодніше. У деяких регіонах вдень дощитиме і навіть випаде сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Без істотних опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині вранці та вдень дощ та мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними синоптиків, вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман, а вітер північно-східний, 5-10 м/с.

"Температура вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та у південній частині вдень 7-12°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Холодніше та опади. Де в Україні сьогодні не обійдеться без дощу та снігу

Прогноз на 7 березня

7 березня у південній частині місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 7 березня 0-7° морозу; вдень у південній частині та на Закарпатті 11-16°, на іншій території - 0-8° тепла.

Похолодання в Україні

Цього тижня в Україні прогнозували похолодання, з відчутним похолоданням. Прогнозується зниження температури на 6-10°. Причина - вплив холодного повітря з північних регіонів Європи. На півночі Лівобережжя вночі можливе посилення морозів до 5-10°, а вдень очікується близько 0°.

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