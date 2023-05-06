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Місцями холодніше та дощі. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується невелике похолодання, спричинене нічними заморозками, але, як і дощі, воно виявить себе не в усіх регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі.

Вітер

північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вдень 16-21°.

Як повідомлялось, середня місячна температура в Україні у травні 2023 року прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6 градуса тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градуса. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 раза.

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