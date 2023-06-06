Холодніше та грози. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз на 7 червня (Getty Images)
Завтра, 7 червня, дощі з грозами очікуються у західних регіонах України, у деяких областях без них. Температура, що стосується мінімальних показників, варіюватиметься до 13 градусів вночі, до 23 градусів - вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Де будуть опади
- у західних областях короткочасні дощі, подекуди з грозами;
- на решті території без опадів, лише вдень у більшості північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ.
Вітер
переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря
- вночі 11-16°, на сході та північному-сході країни 8-13°;
- вдень 22-27°, у західних областях 18-23°.
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