Холодніше та грози. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 7 червня, дощі з грозами очікуються у західних регіонах України, у деяких областях без них. Температура, що стосується мінімальних показників, варіюватиметься до 13 градусів вночі, до 23 градусів - вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть опади у західних областях короткочасні дощі, подекуди з грозами;

на решті території без опадів, лише вдень у більшості північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, на сході та північному-сході країни 8-13°;

вдень 22-27°, у західних областях 18-23°.