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Холоднее и грозы. Синоптики дали прогноз на завтра

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Украина, Вторник 06 июня 2023 14:59
Холоднее и грозы. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз на 7 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 7 июня, дожди с грозами ожидаются в западных регионах Украины, в некоторых областях - без них. Температура, что касается минимальных показателей, будет варьироваться до 13 градусов ночью, до 23 градусов - днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут осадки

  • в западных областях кратковременные дожди, иногда с грозами;
  • на остальной территории без осадков, лишь днем в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер

преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

  • ночью 11-16°, на востоке и северо-востоке страны 8-13°;
  • днем 22-27°, в западных областях 18-23°.

Холоднее и грозы. Синоптики дали прогноз на завтра

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