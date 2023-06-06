Холоднее и грозы. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз на 7 июня (Getty Images)
Завтра, 7 июня, дожди с грозами ожидаются в западных регионах Украины, в некоторых областях - без них. Температура, что касается минимальных показателей, будет варьироваться до 13 градусов ночью, до 23 градусов - днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будут осадки
- в западных областях кратковременные дожди, иногда с грозами;
- на остальной территории без осадков, лишь днем в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.
Ветер
преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
- ночью 11-16°, на востоке и северо-востоке страны 8-13°;
- днем 22-27°, в западных областях 18-23°.
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