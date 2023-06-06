Холоднее и грозы. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 7 июня, дожди с грозами ожидаются в западных регионах Украины, в некоторых областях - без них. Температура, что касается минимальных показателей, будет варьироваться до 13 градусов ночью, до 23 градусов - днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут осадки в западных областях кратковременные дожди, иногда с грозами;

на остальной территории без осадков, лишь днем в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, на востоке и северо-востоке страны 8-13°;

днем 22-27°, в западных областях 18-23°.