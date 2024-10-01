Холодніше майже на 10 градусів і заморозки: прогноз Укргідрометцентру на жовтень

Таким чином, в жовтні буде на 7-9 градусів холодніше, ніж у вересні, в якому середня температура становить 15-20 градусів.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

"Заморозки у першій половині жовтня - явище звичайне", - йдеться в повідомленні.

Кліматична характеристика жовтня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря жовтня становить 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, в Криму 0-3 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 26-34 градусів тепла, в Криму до 35 градусів, на високогір′ї Карпат 20-21 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в гірських районах 64-84 мм, на Закарпатті 86-106 мм, на високогір′ї Карпат до 129 мм.

Погода в Україні

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.

Вересень був доволі теплим в Україні. Зокрема, в Києві було встановлено 11 температурних рекордів.