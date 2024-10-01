Холоднее почти на 10 градусов и заморозки: прогноз Укргидрометцентра на октябрь

Таким образом, в октябре будет на 7-9 градусов холоднее, чем в сентябре, в котором средняя температура составляет 15-20 градусов.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

"Заморозки в первой половине октября - явление обычное", - говорится в сообщении.

Климатическая характеристика октября

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха октября составляет 6-13 градусов тепла, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, в Крыму 0-3 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 26-34 градуса тепла, в Крыму до 35 градусов, на высокогорье Карпат 20-21 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в горных районах 64-84 мм, в Закарпатье 86-106 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

Погода в Украине

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.

Сентябрь был достаточно теплым в Украине. В частности, в Киеве было установлено 11 температурных рекордов.