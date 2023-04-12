Холодніше і з дощами. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Сьогодні, 12 квітня, повсюдно в Україні температура повітря помітно знизиться. Цьому сприятимуть можливі дощі, хоча найтепліше буде на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

вдень 8-13°, у південних областях та на Закарпатті до 16°; у Карпатах вдень 2-7° тепла.

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер східний (у західних областях - північний), 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями. Часом дощі (у більшості західних областей вночі без істотних опадів).

Раніше синоптик розповіла про погоду на Великдень в Україні.

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