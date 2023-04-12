Холоднее и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Сегодня, 12 апреля, повсеместно по Украине температура воздуха заметно снизится. Этому поспособствуют возможные дожди, хотя теплее всего будет на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Временами дожди (в большинстве западных областей ночью без существенных осадков).
Туман и ветер
В южной части ночью и утром местами туман. Ветер восточный (в западных областях - северный), 7-12 м/с.
Температура воздуха
днем 8-13°, в южных областях и Закарпатье до 16°; в Карпатах днем 2-7 ° тепла.
Ранее синоптик рассказала о погоде на Пасху в Украине.
Также синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.
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