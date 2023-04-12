Холоднее и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Сегодня, 12 апреля, повсеместно по Украине температура воздуха заметно снизится. Этому поспособствуют возможные дожди, хотя теплее всего будет на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

днем 8-13°, в южных областях и Закарпатье до 16°; в Карпатах днем 2-7 ° тепла.

В южной части ночью и утром местами туман. Ветер восточный (в западных областях - северный), 7-12 м/с.

Облачно с прояснениями. Временами дожди (в большинстве западных областей ночью без существенных осадков).

Ранее синоптик рассказала о погоде на Пасху в Украине.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.