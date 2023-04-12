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Холоднее и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

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Украина, Среда 12 апреля 2023 07:00
Холоднее и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на сегодня Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 апреля, повсеместно по Украине температура воздуха заметно снизится. Этому поспособствуют возможные дожди, хотя теплее всего будет на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Временами дожди (в большинстве западных областей ночью без существенных осадков).

Туман и ветер

В южной части ночью и утром местами туман. Ветер восточный (в западных областях - северный), 7-12 м/с.

Температура воздуха

днем 8-13°, в южных областях и Закарпатье до 16°; в Карпатах днем 2-7 ° тепла.

Холоднее и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Ранее синоптик рассказала о погоде на Пасху в Украине.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

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