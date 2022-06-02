Холоднее нормы: климатологи подвели итоги весны 2022 года в Киеве

По данным климатологов, весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормі, особенно апрель, в котором было наибольшее отрицательное отклонение - 1,9 градусов.

За весенний сезон в Киеве было зафиксировано лишь два температурных рекорда суточной температуры воздуха.

Холоднее всего было 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до 8,6 градусов мороза, а теплее всего - 12 мая, когда максимальная температура поднялась до 29,2 градусов тепла.

Количество осадков в столице за весну составило 87 мм, что составляет 59% климатической нормы. Весна 2022 года вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений.