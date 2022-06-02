Холодніше за норму: кліматологи підбили підсумки весни 2022 року в Києві

Середня температура повітря протягом календарної весни в Києві склала 8,4 градусів тепла. Це на 1,0 градус нижче за середні багаторічні значення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центральну геофізичну обсерваторію.
За даними кліматологів, весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення - 1,9 градусів.
За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише два температурні рекорди добової температури повітря.
Найхолодніше було 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 8,6 градусів морозу, а найтепліше - 12 травня, коли максимальна температура піднялась до 29,2 градусів тепла.
Кількість опадів у столиці за весну склала 87 мм, що становить 59% кліматичної норми. Весна 2022 року ввійшла у десятку найсухіших за час проведення спостережень.
Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15 градусів в бік підвищення відбувся 25 травня, що знаменує початок метеорологічного літа. Метеорологічна весна почалася 6 лютого і тривала 108 днів. Вона виявилась більше ніж на місяць тривалішою за кліматичну норму.
Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два тижні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках - 7 червня.
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