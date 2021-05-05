Холоднее нормы на 2 градуса: климатологи подвели итоги апреля в Киеве

По данным климатологов, холоднее всего было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 0,5 градусов, а теплее всего - 30 числа, когда максимальная температура поднялась до 22,0 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки в Киеве, выпало близко к норме - 45 мм, что на 3 мм больше средних многолетних показателей.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в марте среднемесячная температура в Киеве составляла 2,7 градусов тепла, что на 0,2 градуса выше климатической нормы. Уже с 13 марта среднесуточная температура воздуха в столице устойчиво пересекла отметку 0 градусов в сторону потепления, что свидетельствует о начале метеорологической весны, которая началась на 12 дней позже климатической нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха за зиму 2020-2021 годов составила 2,5 градусов мороза, что совпало с климатической нормой 1991-2020 годов Декабрь и январь в столице были теплее нормы, а февраль – холоднее средние показатели на 2,2 градусов.

Наиболее холодным днем зимы было 20 января, когда температура опустилась до -20,2 градусов мороза, а самым теплым 25 февраля, когда температура воздуха поднялась до 13,1 градусов тепла. За зиму в столице было установлено 15 температурных рекордов.