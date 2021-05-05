Холодніше за норму на 2 градуси: кліматологи підбили підсумки квітня в Києві

За даними кліматологів, найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 0,5 градусів, а найтепліше - 30 числа, коли максимальна температура піднялась до 22,0 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки в Києві, випало близько до норми - 45 мм, що на 3 мм більше за середні багаторічні показники.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у березні середньомісячна температура у Києві становила 2,7 градусів тепла, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму. Вже з 13 березня середньодобова температура повітря у столиці стійко перетнула позначку 0 градусів в бік потепління, що свідчить про початок метеорологічної весни, яка розпочалась на 12 днів пізніше кліматичної норми.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря за зиму 2020-2021 років склала 2,5 градусів морозу, що співпало з кліматичною нормою 1991-2020 років Грудень та січень у столиці були теплішими за норму, а лютий – холоднішим за середні показники на 2,2 градусів.

Найбільш холодним днем зими було 20 січня, коли температура опустилась до -20,2 градусів морозу, а найтеплішим 25 лютого, коли температура повітря піднялась до 13,1 градусів тепла. За зиму у столиці було встановлено 15 температурних рекордів.